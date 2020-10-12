Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 5 округу в Ингульском районе Арсен Гаспарян рассказал о том, как проходит его день в к качестве помощника народного депутата Украины Александра Гайду, мажоритарный округ которого находится в Ингульском и Корабельном районах Николаева.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, помощник нардепа рассказал, что свой день он начинает со спорта, после чего у него запланированы встречи с жителями округа.

— Мой рабочий день начинается в 9 утра, но до этого стараюсь заняться физической активностью. Люблю пробежки, хотя иногда ограничиваюсь зарядкой. Спорт придает энергии, такой необходимой в моей работе. С 9 примерно до 11 утра, как правило, работаю с обращениями граждан. Важно понять, куда направить эти обращения и продумать дальнейшую коммуникацию с соответствующими инстанциями для наиболее эффективного решения вопросов граждан. Середину дня стараюсь посвятить встречам с жителями районов, главами организаций и всеми заинтересованными сторонами, - рассказал Арсен Гаспарян.

По его словам, в свободное время он вместе с нардепом Александром Гайду работают над приоритетными для развития округа вопросами.

— Оставшееся время дня посвящаю законотворчеству, когда мы в сотрудничестве с Александром Васильевичем Гайду работаем над вопросами, актуальными в первую очередь в рамках развития округа. Так, за последний год мы добились сдвигов в портовом законодательстве, а также вывели на новый уровень вопросы инфраструктуры и инноваций — в первую очередь транспортных, - сказал Арсен Гаспарян.

Также он добавил, что благодаря работу у него есть возможность участвовать в заседаниях комитета Верховной Рады Украины, а также в различных международных встречах.

— Во время командировок и работы непосредственно в Верховной Раде Украине вместе с народным депутатом участвую в заседаниях Комитета с последующей работой над законотворчеством, а также провожу огромную коммуникационную работу в рамках встреч с украинскими и международными ассоциациями, торгово-промышленными палатами и другими партнерами и коллегами, - отметил Арсен Гаспарян.

При этом, Арсен Гаспарян отметил, что благодаря работе помощником нардепа у него есть возможность вникать в проблемы округа.

— Я благодарен этой работе за возможность вникнуть в работу местного самоуправления, изучить и понять проблемы округа в качестве юриста и помощника депутата, а также наладить коммуникацию с государственной вертикалью, что, безусловно, помогает в решении проблем избирателей, - отметил Арсен Гаспарян.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду подвел итоги своей работы народным депутатом за последний год.