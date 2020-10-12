Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской провели встречи с жителями Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

На встрече в Корабельном районе выступил кандидат в депутаты Андрей Коваленко, на улице Белая с жителями встретился Богдан Фасий, на улице Пограничной встречу провела Виктория Олейникова, а также Рамиль Агабеков провёл встречу в районе Баштанского «АТБ».

Кандидаты рассказывали о себе, о своих направлениях в команде Татьяны Домбровской и о стратегии развития Николаева, которая благодаря встречам совершенствуется.

В свою очередь жители рассказали кандидатам в депутаты о проблемах в районах. Многих беспокоит большое количество бездомных собак, это проблема глобальная для всего города. На улице Белая Богдан Фасий обсудил с жителями благоустройство скверов, облагораживание придомовых территорий и кронирование деревьев. Андрей Коваленко проведя встречу в Корабельном районе рассказал про поддержку ОСМД, и про ремонт дорог в частном секторе.

Кандидат в депутаты Рамиль Агабеков встретился с жителями в районе «АТБ» Баштанского, на встрече кандидат вместе с жителями обсудил ремонт многострадальной улицы Новозаводской и судьбу замороженного строительства супермаркета «АТБ». Последняя встреча прошла вместе с Викторией Олейниковой на улице Пограничная, в ходе которой она рассказала о себе и о своём направление в команде. Жители не упустили возможности задать интересующие их вопросы, поэтому на встрече были выявлены такие проблемы, как проблема с бездомными собаками, также поговорили про дальнейшую судьбу госпиталя ветеранов и обсудили тему оказания поддержки людям без определённого места жительства.

В конце встречи кандидаты поблагодарили жителей, пришедших и принявших участие в обсуждении проблем на округах. Отметим, что все встречи проходят с соблюдением карантинных норм.

Напомним, что команда Татьяны Домбровской продолжает проводить встречи, следите за анонсами и включайтесь в обсуждение проблем своего округа.

Пресс-релиз