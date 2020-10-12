Более полтора года назад начались переговоры между исполнительным комитетом Николаевского городского совета и ликвидатором ПАО «Черноморский судостроительный завод» о принятии на хранение и упорядочение архивных документов банкрота архивными учреждениями Николаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Николаева.

Сообщается, что в официальных обращениях, поступавших в адрес городского совета, в частности говорилось: «Учитывая неупорядоченность вышеупомянутых документов, банкрот ПАО «ЧСЗ» имеет возможность оплатить их упорядочения 6 (шесть) миллионов гривен».

Понимая социальную значимость данного вопроса, ведь на мощном когда предприятии работали десятки тысяч николаевцев, исполнительный комитет Николаевского городского совета отработал механизм приема-передачи документов и подготовил решение исполкома городского совета.

Отмечается, что дело было не простое. Процесс осложняла не только необходимость найти подходящее помещение для хранения архивных документов, но и поиск специалистов для их упорядочения, - из-за большого объема данных эта кропотливая работа может занять не один год. Со всеми этими задачами успешно справились.

9 сентября 2020 исполком принял решение по № 763 «О решении вопроса по формированию архива ПАО «ЧСЗ», поручив:

- трудовому архиву Николаевского городского совета начать принятие на хранение документов по кадровым вопросам;

- архивному отделу горсовета начать научно-техническую обработку документов за счет выделенных ПАО «ЧСЗ» средств в сумме 6 миллионов гривен;

- исполнительному комитету - за эти же средства принять меры по созданию надлежащих условий хранения.

Кроме того, в принятом решении отмечалось: «выдать арбитражному управляющему (ликвидатору) ПАО «ЧСЗ» справку о принятии документов, которые подлежат долгосрочному хранению, по фактическому количеству переданных единиц хранения в срок до 31.12.2020».

К сожалению, сейчас выполнения решения исполкома городского совета под угрозой срыва. Уполномоченными представителями ОАО «ЧСЗ» до сих пор не подписан договор на научную обработку документов, следовательно, ни один очередной шаг в этом процессе невозможно. Конечно, при отсутствии договора нет и необходимых для упорядочения и создания надлежащих условий хранения средств.

Ситуацию, которая ставит под угрозу принятие важных для горожан документов (личных дел), обсудили во время аппаратного совещания в мэрии 12 октября. Городской голова Александр Сенкевич выразил обеспокоенность искусственно созданной задержкой.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета ожидает от ликвидатора ПАО «ЧСЗ» взвешенного решения и подчеркивает: из-за срыва сроков подписания договора, город не успеет до конца года провести процедуру принятия документов. В случае же непоступления средств на работу с архивом, дополнительное бремя неизбежно ляжет на налогоплательщиков города Николаева.

Ранее сообщалось, что Николаеву будут переданы архивные документы Черноморского судостроительного завода.