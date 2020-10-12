Более полтора года назад начались переговоры между исполнительным комитетом Николаевского городского совета и ликвидатором ПАО «Черноморский судостроительный завод» о принятии на хранение и упорядочение архивных документов банкрота архивными учреждениями Николаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Николаева.
Сообщается, что в официальных обращениях, поступавших в адрес городского совета, в частности говорилось: «Учитывая неупорядоченность вышеупомянутых документов, банкрот ПАО «ЧСЗ» имеет возможность оплатить их упорядочения 6 (шесть) миллионов гривен».
Понимая социальную значимость данного вопроса, ведь на мощном когда предприятии работали десятки тысяч николаевцев, исполнительный комитет Николаевского городского совета отработал механизм приема-передачи документов и подготовил решение исполкома городского совета.
Отмечается, что дело было не простое. Процесс осложняла не только необходимость найти подходящее помещение для хранения архивных документов, но и поиск специалистов для их упорядочения, - из-за большого объема данных эта кропотливая работа может занять не один год. Со всеми этими задачами успешно справились.
9 сентября 2020 исполком принял решение по № 763 «О решении вопроса по формированию архива ПАО «ЧСЗ», поручив:
- трудовому архиву Николаевского городского совета начать принятие на хранение документов по кадровым вопросам;
- архивному отделу горсовета начать научно-техническую обработку документов за счет выделенных ПАО «ЧСЗ» средств в сумме 6 миллионов гривен;
- исполнительному комитету - за эти же средства принять меры по созданию надлежащих условий хранения.
Кроме того, в принятом решении отмечалось: «выдать арбитражному управляющему (ликвидатору) ПАО «ЧСЗ» справку о принятии документов, которые подлежат долгосрочному хранению, по фактическому количеству переданных единиц хранения в срок до 31.12.2020».
К сожалению, сейчас выполнения решения исполкома городского совета под угрозой срыва. Уполномоченными представителями ОАО «ЧСЗ» до сих пор не подписан договор на научную обработку документов, следовательно, ни один очередной шаг в этом процессе невозможно. Конечно, при отсутствии договора нет и необходимых для упорядочения и создания надлежащих условий хранения средств.
Ситуацию, которая ставит под угрозу принятие важных для горожан документов (личных дел), обсудили во время аппаратного совещания в мэрии 12 октября. Городской голова Александр Сенкевич выразил обеспокоенность искусственно созданной задержкой.
Исполнительный комитет Николаевского городского совета ожидает от ликвидатора ПАО «ЧСЗ» взвешенного решения и подчеркивает: из-за срыва сроков подписания договора, город не успеет до конца года провести процедуру принятия документов. В случае же непоступления средств на работу с архивом, дополнительное бремя неизбежно ляжет на налогоплательщиков города Николаева.
Ранее сообщалось, что Николаеву будут переданы архивные документы Черноморского судостроительного завода.
Более полтора года назад начались переговоры между исполнительным комитетом Николаевского городского совета и ликвидатором ПАО «Черноморский судостроительный завод» о принятии на хранение и упорядочение архивных документов банкрота архивными учреждениями Николаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Николаева.
Сообщается, что в официальных обращениях, поступавших в адрес городского совета, в частности говорилось: «Учитывая неупорядоченность вышеупомянутых документов, банкрот ПАО «ЧСЗ» имеет возможность оплатить их упорядочения 6 (шесть) миллионов гривен».
Понимая социальную значимость данного вопроса, ведь на мощном когда предприятии работали десятки тысяч николаевцев, исполнительный комитет Николаевского городского совета отработал механизм приема-передачи документов и подготовил решение исполкома городского совета.
Отмечается, что дело было не простое. Процесс осложняла не только необходимость найти подходящее помещение для хранения архивных документов, но и поиск специалистов для их упорядочения, - из-за большого объема данных эта кропотливая работа может занять не один год. Со всеми этими задачами успешно справились.
9 сентября 2020 исполком принял решение по № 763 «О решении вопроса по формированию архива ПАО «ЧСЗ», поручив:
- трудовому архиву Николаевского городского совета начать принятие на хранение документов по кадровым вопросам;
- архивному отделу горсовета начать научно-техническую обработку документов за счет выделенных ПАО «ЧСЗ» средств в сумме 6 миллионов гривен;
- исполнительному комитету - за эти же средства принять меры по созданию надлежащих условий хранения.
Кроме того, в принятом решении отмечалось: «выдать арбитражному управляющему (ликвидатору) ПАО «ЧСЗ» справку о принятии документов, которые подлежат долгосрочному хранению, по фактическому количеству переданных единиц хранения в срок до 31.12.2020».
К сожалению, сейчас выполнения решения исполкома городского совета под угрозой срыва. Уполномоченными представителями ОАО «ЧСЗ» до сих пор не подписан договор на научную обработку документов, следовательно, ни один очередной шаг в этом процессе невозможно. Конечно, при отсутствии договора нет и необходимых для упорядочения и создания надлежащих условий хранения средств.
Ситуацию, которая ставит под угрозу принятие важных для горожан документов (личных дел), обсудили во время аппаратного совещания в мэрии 12 октября. Городской голова Александр Сенкевич выразил обеспокоенность искусственно созданной задержкой.
Исполнительный комитет Николаевского городского совета ожидает от ликвидатора ПАО «ЧСЗ» взвешенного решения и подчеркивает: из-за срыва сроков подписания договора, город не успеет до конца года провести процедуру принятия документов. В случае же непоступления средств на работу с архивом, дополнительное бремя неизбежно ляжет на налогоплательщиков города Николаева.
Ранее сообщалось, что Николаеву будут переданы архивные документы Черноморского судостроительного завода.