В Запорожье произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента один из водителей погиб, а еще четверо человек пострадали.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В субботу на трассе «Борисполь - Мариуполь» на подъезде к городу женщина-водитель «Renault» при повороте не позволила проехать «ВАЗу», у которого было преимущество проезда, из-за чего и произошло столкновение машин.

Водитель «ВАЗа» 1994 года рождения умер на месте. Трое его пассажиров - женщина 1984 года рождения, мужина 1989 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также водитель «Renault» доставлены с травмами в больницы города.

Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое детей.