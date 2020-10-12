В зоне расположения Южно-Украинской АЭС состоялся первый веломарафон «Gard Energy Ride». Более 250 спортсменов-любителей померялись силами на одной из самых сложных и в то же время самых живописных трасс Украины.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Протяженность маршрута - 102,5 километра. Он преимущественно пролегал по территории Национального природного парка «Бугский Гард». Дистанция соединила в себе природные чудеса южного украинской степи и памятники далекой и близкой истории, в частности, Казачества и периода Второй мировой войны. Изобиловала трасса и участками современной жилой и промышленной застройки.

Организаторами веломарафона выступили Южно-Украинский энергокомплекс и общественная организация «Ассоциация территорий зоны наблюдения АЭС Украины». Мероприятие поддержали первичная профсоюзная организация ОП ЮУАЭС, Организация молодежи и общественная организация «Украинское ядерное общество».

– Я бы хотел отметить, что этот проект отличается от тех, которые ранее организовывали на Южно-Украинской АЭС. Это своего рода коллаборация, которая объединила не только атомную станцию и профсоюзную организацию, но и предпринимателей города Южноукраинск, зоны наблюдения АЭС и всей Украины. По цели, то, в первую очередь, мы хотели показать красоту края, где расположен Южно-Украинский энергокомплекс. Показать, что рядом с атомной станцией существует национальный парк, и они могут сосуществовать гармонично. И что АЭС не наносит вреда окружающей среде, - поделился начальник управления информации и общественных связей ОП ЮУАЭС Александр Пелюх.

География участников первого «Gard Energy Ride» была очень широкой. Любители двухколесных гонки съехались из разных уголков Украины. Свои предприятия представляли команды Запорожской, Ровенской, Хмельницкой атомных станций. Вместе с ними на старт вышли «велобайкеры» из Одессы, Кропивницкого, Киева, Днепра, Львова, Ровно, Николаева, Вознесенска и других городов. В общем географическое представительство насчитывало более двух десятков населенных пунктов Украины. Всех гостеприимно встречала, но при этом отчаянно боролась за победу команда Южно-Украинского энергокомплекса.

Маршрут пролегал левым и правым берегами Южного Буга. Погода благоприятствовала. Природа подарила спортсменам красоту золотой осени и согрела теплом, аккумулированные от жаркого летнего солнца гранитными скалами Прибужжя.

Стартовал веломарафон с пристанционного площадки Ташлыкской ГАЭС. И сразу крутой подъем. Уже первые метры дистанции многим дались нелегко. А впереди ждали более 100 километров безумных спусков и подъемов, грунтовых дорог и оврагов, отвесные скалы иа полевые тропинки, прохлада в тени высоких деревьев у самой реки и жаркие, выжженные солнцем холмы. На некоторых отрезках велосипед и его наездник менялись ролями - кто кого везет. Опытные веломарафонци назвали маршрут одним из самых сложных в Украине.

С первых минут стало понятно, что до финиша доехать будет нелегко. В лидеры сразу вырвались несколько велосипедистов. С некоторым отрывом их преследовала основная группа - пилотон. В течение гонки лидеры менялись, пилотон рассыпался и собирался вместе. Были и откровенные аутсайдеры. Но даже попытка преодолеть такой сложный путь - это уже победа.

Начальным этапом было преодоление 23-километрового отрезка до Александровской ГЭС. Здесь марафонцы переехали на правый берег Буга, где располагался первый контрольный пункт и первый пит-стоп - место, где можно выполнить легкий ремонт и технический осмотр велосипеда.

В общем маршрут пролегал мимо 7 сел Арбузинского, Доманевского и Первомайского районов и включал 4 официальных контрольные пункты (были на дистанции и скрытые КП, надо было обязательно пересечь). Здесь, помимо осмотра и ремонта, спортсмены имели возможность утолить жажду и подкрепиться с помощью добровольцев-волонтеров ивента. Они помогали марафонцам не сбиться с маршрута на сложных участках трассы. Позаботились организаторы и о чистоте окружающей среды. На всех контрольных пунктах были отведены специальные места для сбора мусора.

– Я имею определенный опыт по подготовке велогонок. Когда приехал на последнюю организационную встречу перед марафоном, был приятно удивлен тем, насколько хорошо продуманы все моменты, - сказал главный судья веломарафона Иван Алексеев.

Как и предполагалось, до финиша доехали не все. Часть сошла с дистанции уже на 47-м километре - на втором КП в селе Богдановка. Воспользовавшись паромной переправой, они добрались до места финиша. А на самых стойких и упорных ждали село Марьевка, хутор Львов, брод через реку Корабельная, переправа через Ивановский мост, села Семеновка, Ивановка и, конечно же, безумные гонки.

Пот стекает на глаза, вода в фляжке уже закончилась, сил почти нет, - и вот он, долгожданный финиш! Друзья поздравляют победителей. И не победителей также, потому что преодолеть такой сложнейший маршрут - это преодоление себя и закалки собственной воле. Поэтому награды достоин каждый - медали вручили всем, кто пересек финишную прямую.

Завершился марафон в туристско-развлекательном комплексе «Plavni» в селе Константиновка, граничащей с городом-спутником ЮУАЭС. Здесь же, на живописном берегу реки расположился палаточный городок и организовывали паста-пати перед началом и после завершения ивента.

По условиям веломарафона максимальное время преодоления дистанции составлял 10:00, однако благодаря прекрасной погоде и хорошей подготовке участников он завершился гораздо раньше. Абсолютным чемпионом «Gard Energy Ride» стал Антон Пустовит из Светловодска. Его время - 3 ч 45 мин 37 сек. Среди женщин абсолютная победа у Надежды Коломиец из Харькова.