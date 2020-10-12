Лидер команды «Европейской солидарности» в Киевсовет Марина Порошенко и глава списка партии в Киевский облсовет Виктория Сюмар считают, что местные выборы 25 октября будут важным индикатором всего, что происходит в стране в течение последних полутора лет.

Такое мнение они высказали во время встречи с главой мониторинговой миссии ОБСЕ Ингиберг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Алжаном, сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

— У нас есть серьезные сомнения в институциональной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с эпидемией коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и, соответственно, обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан, — сказала Марина Порошенко.

Виктория Сюмар отметила, что «Европейская Солидарность» во время предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. Она рассказала о блокировке ПриватБанком счетов партии, нарушениях при распределении должностей в избирательных комиссиях всех уровней, повреждениях билбордов с рекламой «ЕС» в Черкасской области и препятствовании размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Участницы встречи отметили, что «Европейская Солидарность» идеологически четко ориентируется на европейские стандарты и защиту государственного суверенитета.

— В Киев мы идем с лозунгом «Помогать и защищать». И это не просто слова. Они отвечают тому, что наша команда делала и делает, независимо от того, это избирательная кампания или политические будни, — отметила Марина Порошенко.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, партия «Европейская Солидарность» требует от Центральной избирательной комиссии прекратить полномочия Добровеличковской поселковой территориальной избирательной комиссии (Кировоградская область) из-за систематического нарушения Избирательного кодекса Украины.