Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. При этом присутствовала партийная символика «Слуги народа».

Об этом сообщает «Опора» со ссылкой на пост в Facebook кандидата в депутаты Дергачевского городского совета от «Слуги народа» Дмитрия Дончака.

В объявлениях написано, что тесты будут делать в городе Дергачи, селе Цуповка, поселках Прудянка и Слатино.

На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью «Слуга народа», выполненные в цветах партии.

Кроме этого, отмечает «Опора», на фотографиях, размещенных на Фейсбук странице «Ирина Позднякова» 7 октября 2020 в селе Прудянка был изображен Константин Жидков на фоне агитационной надписи «Объединенная община — единая команда. За Жидкова» на автобусе, в котором брали кровь на анализы.

В соответствии с ч.6 ст. 57 Избирательного кодекса запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям независимо от их подчинения и формы собственности денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда), льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии), и другие благотворительные организации, сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата (кандидатов), партию (местную организацию партии) или упоминанием имени кандидата, названия партии (местной организации партии), символики партии.

Предоставление избирателям благ, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата, упоминанием имени такого кандидата или партийной символики, считается подкупом избирателей.

Напомним, в Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Ляшко приглашал избирателей выпить и лично наполнял им рюмки.