По состоянию на 10:00 13 октября в Николаевской области выявлено 165 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.

Всего зарегистрировано 5904 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 315 (+11).

Из всех 5904 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 4159 человек (+107);

Первомайск - 185 человек (+17);

Южноукраинск - 203 человека (+1);

Вознесенск - 231 человек (+1);

Очаков - 27 человек (+1);

Арбузинский район - 27 человек (+1);

Баштанский район - 74 человека (+1);

Березанский район - 56 человек (+6);

Братский район - 12 человек;

Березнеговатский район - 4 человека;

Веселиновский район - 36 человек (+4);

Витовский район - 184 человека (+7);

Вознесенский район - 93 человека;

Врадиевский район - 95 человек (+5);

Еланецкий район - 51 человек (+3);

Доманевский район - 88 человек;

Казанковский район - 19 человек;

Кривоозерский район - 70 человек (+1);

Николаевский район - 91 человек (+4);

Новобугский район - 23 человека (+1);

Новоодесский район - 80 человек (+4);

Очаковский район - 22;

Первомайский район - 50 человек (+1);

Снигиревский район - 24 человека.

Выздоровели больных за сутки - 20 из выздоровели - 1319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 111, за сутки - 2.

Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.