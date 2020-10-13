По состоянию на 10:00 13 октября в Николаевской области выявлено 165 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.
Всего зарегистрировано 5904 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 315 (+11).
Из всех 5904 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 20 из выздоровели - 1319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 111, за сутки - 2.
Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.
По состоянию на 10:00 13 октября в Николаевской области выявлено 165 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.
Всего зарегистрировано 5904 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 315 (+11).
Из всех 5904 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 20 из выздоровели - 1319. Умерло всего от последствий COVID-19 - 111, за сутки - 2.
Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.