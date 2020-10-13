Президент Владимир Зеленский 14 октября озвучит первый вопрос «всенародного опроса», который планируют провести в день выборов — голосование будет добровольным и в отдельные урны волонтеров возле участков.

Об этом сообщил народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко в Telegram.

— Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день. Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными «бюллетенями», но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным, - написал Сергей Лещенко.

Также он отмечает, что координатором проекта «опроса в день выборов» является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.