Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Рамиль Агабеков запустил Telegram-бот, в котором каждый сможет рассказать о городских проблемах и донести их до чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Рамиль Агабеков говорит, что причиной по которой он решил запустить Telegram-бот, стали частые жалобы людей на отсутствие коммуникации между николаевцами и властью, которая не слышит о проблемах и не решает их.

Он также отмечает, что каждая озвученная проблема будет обработана, а после команда «Слуги народа» проконтролирует их решение чиновниками.

— Часто на встречах слышу жалобы, что власть не идет на диалог с людьми. Мы уже привыкли, что городские проблемы не решаются годами. Мы решили сделать специальный Telegram-бот, куда вы сможете сообщать о всех проблемах Николаева. Что нужно от вас? Смартфон, краткое описание проблемы и ее адрес. А я вместе с командой «Слуги народа» будем заставлять чиновников решать эти проблемы, — говорит Рамиль Агабеков.

Помимо заявок о проблемах, каждый сможет в Telegram-боте ознакомится с биографией Рамиля и присоединиться к его команде.

— Кстати, там также есть информация о моей программе изменения Николаева и моя биография. Переходите, читайте и сообщайте, чем нужно заняться городской власти! — отметил Рамиль Агабеков.

Напомним, Рамиль Агабеков рассказал почему он решил идти в политику и о задачах, которые ставит перед собой.