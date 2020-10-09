Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Рамиль Агабеков рассказал почему он решил идти в политику и о задачах, которые ставит перед собой.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Рамиль Агабеков также опубликовал ролик, на котором он немного рассказал о истории своей жизни, первых победах в большом спорте и о событиях, которые сформировали его, как личность.

— Я родился, вырос и живу в Николаеве и очень люблю мой город! Но мне по-настоящему больно за массу упущенных возможностей, которыми не воспользовались городские власти. Можно и дальше бесконечно критиковать, рассуждать и советовать. Но для себя я принял решение идти на выборы с командой «Слуги народа». Я иду по Ингульскому району, округ 5, номер в списке 1, — говорит Рамиль Агабеков.

Он также отметил, что основной его целью является превращение Николаев в комфортный город, из которого не будет «бежать» молодежь.

— Моя цель – сделать Николаев городом, где каждому будет комфортно и безопасно жить; городом, из которого не хочется бежать в поисках лучшей жизни, — отметил он.

Несмотря на желание реализовать задуманные изменения, по его словам, Рамиль понимает, что впереди его ждет нелегкий путь, который он сможет преодолеть вместе с николаевцами.

— У меня уже есть опыт во множестве общественных проектов для молодежи и развития спорта, которые мы с моей командой успешно реализовывали и продолжаем воплощать и сейчас. Я не питаю иллюзий и отдаю себе отчет – будет очень сложно. Это работа не на один год. Но я знаю и вижу, как преодолеть этот путь, а вы знаете меня, как человека слова и дела, который доводит начатое и задуманное до конца. Давайте менять наш город вместе! — подчеркнул Рамиль Агабеков.

Рамиль отметил, что после того, как он опубликовал видеоролик многие николаевцы высказали свою поддержку в отношении его решении баллотироваться в депутаты городского совета. Не остался в стороне и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который также высказал слова поддержки начинающему политику.

Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 5 округу Андрей Хлопинский рассказал о планах развивать Ингульский район.