Андрей Хлопинский

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 5 округу Андрей Хлопинский рассказал о планах развивать Ингульский район.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Андрей Хлопинский живет в Николаеве, по специальности экономист. Сейчас он руководит частной транспортно-экспедиторской компанией. Имеет большой управленческий опыт, уверен, что главное - это люди. Знает, как сделать все возможное, чтобы обеспечить рабочие места, предоставить возможности для профессионального личностного развития.

Он рассказал о своих приоритетах:

1. Модернизация жилого фонда - выделение целевых субвенций, ответственность исполнителей и заказчиков работ, ревизия каждого отремонтированного метра - это многосторонний кропотливый и необходимый процесс, который нужно качественно координировать для улучшения условий жизни.

2. Здоровая и активная молодежь.

— Это направление должно развиваться комплексно - это и создание комфортных условий для тренировок, и кампания по популяризации спорта и здорового способа жизни. Мы - жители Ингульского района - имеем человеческие ресурсы и инструменты для решения этого вопроса. Я же планирую способствовать, помогать и направлять, - рассказал Андрей Хлопинский.

3. Помощь тем, кто нуждается.

— Считаю необходимым и планирую создать депутатский целевой фонд местного уровня для социальной помощи участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пожилым людям и всем, кто в этом нуждается, - отметил Андрей Хлопинский.

4. Озеленение.

— Наш город наделен чрезвычайными природными богатствами. Этот потенциал нужно поддерживать и развивать — путем сохранения и увеличения зеленых насаждений, а также контроля за распространением вредных опасных растений, - рассказывает Андрей Хлопинский.

5. Изношенность и аварийность теплосетей, водопровода и канализации.

— Наша задача — создание целевой программы дял полной замены или проведения капитального ремонта, - отметил Андрей Хлопинский.

Напомним, «Слуга народа» Арсен Гаспарян рассказал о главных проблемах Ингульского района, решением которых займется в горсовете Николаева