Из-за карантина КПВВ «Станица Луганская» закроют на проезд с 15 по 31 октября.

Об этом сообщается на странице «Донбасс SOS» в Facebook.

— КПВВ Станица Луганская закрывают на проезд с 15 по 31 октября. Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок, - сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.

Также сообщается, что закрытие КПВВ Новотроицкое, которое блокируют на проезд представители НВФ, не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу.