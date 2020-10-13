В Украине планируют построить две военно-морские базы: одну на Черном море, вторую — на Азовском. Их будут создавать с привлечением британских специалистов, а средства на это предусмотрены меморандумом, который украинская сторона подписала во время визита в Великобританию.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что Великобритания готова предоставить кредитный объем в 1,25 млрд фунтов стерлингов для возведения баз, однако когда именно — неизвестно.

На строительство военно-морских баз, по словам Жовквы, претендуют несколько британских компаний. Кроме того, Офис президента планирует привлечь к этому проекту других стратегических партнеров Украины.

Напомним, что Правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.