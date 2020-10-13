Мэр Первомайска Людмила Дромашко рассказала о том, как городу удалось полностью отказаться от централизованного теплоснабжения. По ее словам, теперь Первомайску завидуют мэры других городов.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Максиму Назарову, опубликованном в YouTube-канале «Pervomaisklive» сегодня, 13 октября, - пишут НикВести.

Людмила Дромашко рассказала, что отказ от централизованного отопления для Первомайска - это одно и ее главных достижений.

— Нам удалось отойти от централизованного отопление. Это огромная проблема для таких городов, как мы, которые имеют централизованное отопление. Задолженность за энергоносители, изношенность сетей. Первомайск не исключение. Потому что наши теплосети строились под ведомственное жилье, которое было. И мы в этом году закончили полностью переход. Мы уже в прошлом и позапрошлом году работали на индивидуальном отоплении, - рассказала Людмила Дромашко.

При этом, городская власть помогла жителям Первомайска в установке индивидуальных котлов. При этом, финпомощь выделялась не только жителям многоэтажек, но и частного сектора. На эти целы было выделено 12 миллионов гривен.

— Но у нас еще оставался нерешенным вопрос помощи тем людям, которые не смогли установить. И сейчас я с гордостью могу сказать, что мы закончили выплаты всем людям, которые имели возможность и право на получение помощи от городской власти. Это только местный бюджет, никаких государственных средств тут нет. Мы помогли более чем тысячи человек - это составило больше 12 миллионов гривен. Это немалая сумма. Это 1000 домовладений, которе получили. Уже в этой каденции депутаты внесли изменения в правила предоставления помощи, и были включены и жители частного сектора. Не только многоэтажки, но и частный сектор, которому нужно было заменить котлы. Это такая позитивная история. И мои коллеги, когда я с ними общаюсь, из других городов завидуют этому. К этому мы шли 10 лет, - сказала Людмила Дромашко.

Она рассказала, что вопрос отказа от централизованного отопления имеет две составляющие - это жилой фонд и бюджетные учреждения.

— Это коммуникация. У нас стоял вопрос: одна часть - население города, а вторая часть - бюджетные учреждения. Это самый важный вопрос, и сложнее всего было решить по бюджетным учреждениям. Не имея в бюджете достаточное количество средств для установки индивидуальных котельных - стоял вопрос, а как мы можем отключить централизованное отопление, если не найдем альтернативу? Благодаря моему общению в Ассоциации городов Украины, встречаясь с моими коллегами, нам удалось привлечь инвестора, который за свои деньги сделал реконструкцию нашего отопления в бюджетных учреждениях. Таким образом, мы покупаем тепло. Сегодня у нас есть три альтернативных инвестора в города, которые работают и на электрическом отоплении, и на пеллеты, есть и газовые котельные, но они модернизованные. Если говорить о том, что сейчас октябрь - я могу с уверенностью сказать, что мы готовы к отопительному сезону, - рассказала Людмила Дромашко.

Ранее сообщалось, что в «Николаевгазе» заявили, что отопительный сезон в Николаеве находится под угрозой срыва.