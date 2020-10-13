Во вторник, 13 октября, около 11:40 в городе Очаков Николаевской области водитель грузовика наехал на женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

Водитель грузовика Mercedes Benz, двигаясь задним ходом по улице Торговой, сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

Женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, в селе Петровка Николаевского района Daewoo Lanos сбил девочку на велосипеде и скрылся с места происшествия.