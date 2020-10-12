В воскресенье, 11 октября, в селе Петровка Николаевского района Daewoo Lanos сбил девочку на велосипеде и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

ДТП произошло в 18:40. Водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на несовершеннолетню местную жительницу, которая ехала на велосипеде во встречном направлении.

После аварии водитель покинул место происшествия, а 13-летняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Полицейские установили местонахождение водителя транспортного средства. За рулем находилась 42-летняя жительница этого же села.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, 29 сентября в Центральном районе Николаева автомобиль Lexus RX 330 сбил женщину и ее 12-летнего сына на пешеходном переходе.