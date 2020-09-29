Сегодня, 29 сентября, в Центральном районе, Николаева автомобиль Lexus RX 330 сбил женщину и ее 12-летнего сына на пешеходном переходе.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Вследствие аварии 33-летнюю женщину и ее сына с травмами доставили в больницу.

Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по телефонам (067) 512-91-13 или 102.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.