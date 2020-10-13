Центризбирком утвердил порядок голосования на местных выборах больными COVID-19 людьми и теми, кто находится на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На случай симптомов простуды можно будет проголосовать на участке в отдельной кабинке. При этом в ЦИК напоминают о маску и личную ручку.

В то же время, если человек находится на самоизоляции из-за болезни, голосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете. Это нужно сделать не позднее 20:00 23 октября.

«Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции — алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК», — сказано в сообщении.

Больные, находящиеся в больнице, могут проголосовать в учреждении здравоохранения.

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила текст избирательных бюллетеней на выборах депутатов Николаевского областного совета 25 октября.