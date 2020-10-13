Пример бюллетеня

Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила текст избирательных бюллетеней на выборах депутатов Николаевского областного совета 25 октября.

Об этом свидетельствует постановление облизбиркома, которое размещено на на сайте Николаевского областного совета.

Областная избирательная комиссия утвердила текст бюллетеней для голосования в соответствующих территориальных избирательных округах единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Николаевского областного совета на местных выборах 25 октября 2020 года.

Партии в избирательном бюллетене будут размещены следующим образом:

Партия «Наш край»; Всеукраинское объединение «Батьківщина»; Партия Оппозиционный блок»; Партия «За майбутнє»; Партия «Пропозиція»; Партия «Миколаївці»; Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»; Партия «Европейская Солидарность»; Партия «Перемога Пальчевського»; «Партия Шария»; «Аграрная партия»; Партия «Слуга народу».

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия закупила избирательных бюллетеней на 3 миллиона гривен.