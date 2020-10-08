Пример бюллетеня

Николаевская областная территориальная избирательная комиссии закупила избирательных бюллетеней на 3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, комиссия заключила 18 договоров с предпринимателем Иваном Котелевцом на изготовление избирательных бюллетеней для выборов депутатов Николаевского областного совета на общую сумму в 3 миллиона 16 тысяч 603 гривны. Всего до 13 октября предприниматель должен будет предоставить комиссии 960 тысяч 135 бюллетеней.

В соответствии с данными сайта Министерства юстиций Украины предприниматель Иван Котелевец зарегистрирован в Николаеве и занимается предоставлением таких видов услуг: неспециализированная оптовая торговля, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения, установка и монтаж машин и оборудования, оптовая торговля офисными машинами и оборудованием, ремонт компьютеров и периферийного оборудования.

Отметим, 7 октября, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия утвердила порядок партий в избирательном бюллетене. Согласно результатам жеребьевки, партии будут размещены в избирательном бюллетене следующим образом:

«Наш край»; ВО «Батьківщина»; «Оппозиционный блок»; «За майбутнє»; «Пропозиція»; «Миколаївці»; «Оппозиционная платформа - За жизнь»; «Європейська солідарність»; «Перемога Пальчевського»; «Партия Шария; «Аграрна партія»; «Слуга народа».

Напомним, на проведение местных выборов на Николаевщине из государственного бюджета было выделено 61,7 миллионов гривен.