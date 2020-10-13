В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов, которые «беспокоят обычных людей».

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на заявления фракций «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и ОПЗЖ в Facebook, комментарий партии «Слуги народа».

В этой «Евросолидарности» считают, что Владимир Зеленский таким образом переключает внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии «Слуга народа» «стремительно катится вниз». Кроме того, он хочет «побрататься с ОПЗЖ».

В партии уверены, что вопросы будут примерно такие:

— амнистия / примирение / тема местных выборов на Донбассе;

— двухпалатный парламент / сокращение количества нардепов;

— язык, статус, применение.

Партия «Голос» рассматривает инициативу Владимира Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины, поскольку боится, что он будет использовать «незаконный опрос» в российских интересах.

— Это способ легитимизировать опасные решения, которые имаются в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о «сойтись посередине» с агрессором, — говорят в партии.

Кроме того, в «Голосе» считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов.

— Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали этого сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны, — заявил народный депутат «Голоса» Роман Лозинский. — Президент занимается откровенным бредом и объявляет некий «потешный» опрос людей на участках в день выборов. «Опрос», не предусмотренный ни одним законом, который не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей, — так прокомментировала эту инициативу Юлия Тимошенко.

Также она назвала опрос «дешевой пиарщиной» и «унижением статуса президента».

Юлия Тимошенко отметила, что если президенту хочется «услышать каждого», то «Батькивщина» предлагает принять закон о референдуме, а потом на референдуме задать 5 вопросов о продаже земли, легализации игорного бизнеса, посадке коррупционеров, «распродаже страны» и «невыполненных обещаниях» Владимира Зеленского.

Соратник Юлии Тимошенко в Раде Валентин Наливайченко считает, что за проведением такого опроса на местных выборах стоит административный ресурс.

— Избирательный кодекс Украины - наивысший для выборов закон - устанавливает, что выборы - отдельно, а опросы – отдельно, — подчеркнул Валентин Наливайченко.

Кроме того, по его словам, проведение опроса вызывает ряд вопросов, среди которых:

— Как проводить опрос в условиях пандемии?

— Где взять деньги?

Валентин Наливайченко допустил, что использование подобной технологии большинство участников избирательного процесса будут оспаривать в судах.

Единственная реакция «Оппозиционной платформы — За жизнь» – это пост в Facebook Вадима Рабиновича. В нем он просто копирует комментарий бывшего депутата Верховной Рады Александра Пресмана, как бы соглашаясь с ним.

По мнению Рабиновича-Пресмана, такой опрос власти нужен, «чтобы внести еще больший хаос в процесс выборов, где и так будет четыре сложных бюллетеня и будут ограничения, связанные с пандемией».

Вторая цель, считают в ОПЗЖ, «подтасовать результаты опроса, и получить нужные власти ответы на сложные вопросы».

— Это будет – псевдореферендум, чтобы запутать людей окончательно! Продолжается обман, начатый перед выборами 2019 года, — пишет Александр Пресман.

Заместитель председателя пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук так объяснила инициативу Зеленского:

— Партия точно не будет субъектом этого процесса, потому что партия участвует в выборах. Конечно, там не может быть какой-то агитации за конкретную партию, в том числе, за «Слугу народа». Соответственно, это будет отдельная организационная структура для этого опроса, это не будут государственные средства, это не ЦИК и не официальные представители. И очевидно, это не будет на территории участка, там, где кабинка голосования, а рядом. В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-полы, фактически, ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-пола. Просто в этом случае будет больше участков. Мы заинтересованы в том, чтобы это было максимально открыто, возможно, со стримом, чтобы не было вопросов в предвзятости. Должны быть напечатаны бюллетени с 5 вопросами, вопросы будут предусматривать два ответа: да или нет. В чем отличие от социологического опроса? В том, что человек будет понимать, что этот голос чего-то стоит, и этот голос будет учтен при принятии тех или иных решений, — прокомментировала Евгения Кравчук.

Она добавила, что все детали опроса позднее предоставят представители президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.