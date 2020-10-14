С момента основания Совета ООН по правам человека в 2006 году Украину четвертый раз переизбрали в ее состав на период 2021-2023.

Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

— Как и в предыдущие три года вместе с партнерами будем работать над тем, чтобы права человека заняли подобающее им место. Чтобы напомнить о высочайшей ценности человеческой жизни. Чтобы показать, что не существует «политизированных» и так называемых «настоящих» тем. Чтобы переподтвердить, что не может Нью-Йорк с Советом Безопасности быть самодостаточным без Женевы с Советом по правам человека. Соответственно по безопасности повестку дня неотделима от правозащитной. Потому что без реальных шагов для усиления прав человека и верховенства права не может быть и речи об устойчивом мире, мирном сосуществовании и совместном процветании. Особенно на фоне того, как фундаментальные свободы отражается в различных частях мира, — написала Эмине Джапарова.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере сообщил, что в Совет прошла также и Россия - «известный нарушитель прав человека». По его словам, ее выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе.

Министр добавил, что Украина не позволит РФ злоупотреблять этим местом, чтобы покрывать нарушения прав человека.

— Будем работать над тем, чтобы Совет действительно защищал тех, кто нуждается в помощи, а не был убежищем для безнаказанности, позволяя отдельным членам, таким как Российская Федерация, недобросовестно злоупотреблять избранием в РПЛ для прикрытия собственных преступлений против человечности, мира и международной безопасности, — подчеркнула Эмине Джапарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.