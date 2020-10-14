Во вторник Соединенные Штаты заявили, что достигли «принципиального соглашения» с Россией о продлении нового договора СНВ, последнего крупного ядерного соглашения между двумя странами, срок действия которого истекает в феврале.

Об этом сообщает AFP.

— Фактически, мы готовы продлить новый договор СНВ на некоторый период времени, при условии, что они, в свою очередь, согласятся на ограничение — замораживание — своего ядерного арсенала, — сказал американский переговорщик Маршалл Биллингсли.

В аналитическом центре Heritage Foundation он сказал, что существует «принципиальная договоренность на самом высоком уровне наших двух правительств».

Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что Москва считает ограничения по пусковым платформам - ракетам, бомбардировщикам и подводным лодкам — гораздо важнее ограничений по количеству боеголовок. Россия, вероятно, не захочет согласиться на отдельное замораживание количества боеголовок, если это не будет частью полноценной сделки.

Напомним, ранее США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности.