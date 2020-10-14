В Украине 14 октября утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 276 177. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла более чем на 5500.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Всего в Украине обнаружили 276 177 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 5229 человек. За последние сутки зафиксировали 5590 новых случаев. Количество выздоровевших достигло 118 699.

Днем ранее, 13 октября, МОЗ отчиталось о 5133 новых случаев.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.