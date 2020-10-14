Центральная избирательная комиссия не будет участвовать в проведении всенародного опроса в день местных выборов 25 октября, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает пресс-служба комиссии.

По его словам, ЦИК «делает все возможное и невозможное» для того, чтобы организовать выборы 25 октября на должном уровне, особенно в условиях пандемии.

«Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, никаких действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет. Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством», — заявил он.

Диденко добавил, что детали этой президентской инициативы, в частности формат реализации, украинцы «узнают в ближайшее время».