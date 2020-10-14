В Лисичанске Луганской области неизвестные разгромили автомобиль правозащитницы и директора «Восточной правозащитной группы» Веры Ястребовой. Перед этим ей угрожали.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, в автомобиле Ястребовой разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищены государственные автомобильные номера и сбиты боковые зеркала.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Сама же правозащитница сейчас находится на лечении в другой области.

Как рассказала Людмила Денисова, во время телефонного разговора Вера Ястребова сообщила, что ей неоднократно звонили с незнакомых номеров и угрожали. Все эти события она связывает с ее правозащитной деятельностью.

— Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине, - отметила уполномоченная по правам человека.

Она обратилась к руководству Министерства внутренних дел, чтобы те проконтролировали расследование.

Команда «Восточной правозащитной группы» также связала разгром автомобиля Ястребовой с попытками ее запугать.

— Те, кто совершил эти действия, хотят, чтобы наша руководительница прекратила вести правозащитную деятельность. Напомним, Вера Ястребова открыто выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях, - говорится в заявлении.

Напомним, что ночью, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.