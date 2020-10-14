Из-за вспышки коронавируса в Еланце Николаевской области на карантин закрыли больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что больница, которая обслуживает 16 тысяч человек, закрыта из-за того, что часть медперсонала заболела коронавирусом, другая часть — ушли на самоизоляцию. Также зафиксирована одна смерть семейного врача от COVID-19.

Всех тех, кто обращается за медицинской помощью обследуют медсестры и отправляют в соседние райцентры – Вознесенск и Новый Буг. Однако, автобус в оба населенных пункта ходит только раз в неделю, а такси стоит 600 гривен.

Решить проблему мог бы автомобиль скорой помощи, который есть на балансе Еланецкой больницы, однако на сегодняшний день районные власти не выделили деньги на топливо для его заправки.

Напомним, по состоянию на утро 14 октября в Николаевской области 133 новых случая коронавируса COVID-19.