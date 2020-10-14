По состоянию на утро 14 октября в Николаевской области 133 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 6037 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 321 (+6).

Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 4270 человек (+111);

Первомайск — 185 человек;

Южноукраинск — 205 человек (+2);

Вознесенск — 237 человек (+6);

Очаков — 27 человек;

Арбузинский район — 27 человек;

Баштанский район — 77 человек (+3);

Березанский район — 56 человек;

Братский район — 14 человек (+2);

Березнеговатский район — 4 человека;

Веселиновский район — 37 человек (+1);

Витовский район — 186 человек (+2);

Вознесенский район — 95 человека (+2);

Врадиевский район — 95 человек (+5);

Еланецкий район — 51 человек;

Доманевский район — 88 человек;

Казанковский район — 19 человек;

Кривоозерский район — 70 человек;

Николаевский район — 91 человек;

Новобугский район — 23 человека;

Новоодесский район — 82 человека (+2);

Очаковский район — 22;

Первомайский район — 50 человек;

Снигиревский район — 26 человек (+2).

За сутки от коронавируса выздоровели 20 человек, всего — 1339. Умерло всего от последствий COVID-19 — 112, за сутки — 1.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.