По состоянию на утро 14 октября в Николаевской области 133 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 6037 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 321 (+6).
Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 4270 человек (+111);
Первомайск — 185 человек;
Южноукраинск — 205 человек (+2);
Вознесенск — 237 человек (+6);
Очаков — 27 человек;
Арбузинский район — 27 человек;
Баштанский район — 77 человек (+3);
Березанский район — 56 человек;
Братский район — 14 человек (+2);
Березнеговатский район — 4 человека;
Веселиновский район — 37 человек (+1);
Витовский район — 186 человек (+2);
Вознесенский район — 95 человека (+2);
Врадиевский район — 95 человек (+5);
Еланецкий район — 51 человек;
Доманевский район — 88 человек;
Казанковский район — 19 человек;
Кривоозерский район — 70 человек;
Николаевский район — 91 человек;
Новобугский район — 23 человека;
Новоодесский район — 82 человека (+2);
Очаковский район — 22;
Первомайский район — 50 человек;
Снигиревский район — 26 человек (+2).
За сутки от коронавируса выздоровели 20 человек, всего — 1339. Умерло всего от последствий COVID-19 — 112, за сутки — 1.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
По состоянию на утро 14 октября в Николаевской области 133 новых случая коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 6037 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 321 (+6).
Из всех всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 4270 человек (+111);
Первомайск — 185 человек;
Южноукраинск — 205 человек (+2);
Вознесенск — 237 человек (+6);
Очаков — 27 человек;
Арбузинский район — 27 человек;
Баштанский район — 77 человек (+3);
Березанский район — 56 человек;
Братский район — 14 человек (+2);
Березнеговатский район — 4 человека;
Веселиновский район — 37 человек (+1);
Витовский район — 186 человек (+2);
Вознесенский район — 95 человека (+2);
Врадиевский район — 95 человек (+5);
Еланецкий район — 51 человек;
Доманевский район — 88 человек;
Казанковский район — 19 человек;
Кривоозерский район — 70 человек;
Николаевский район — 91 человек;
Новобугский район — 23 человека;
Новоодесский район — 82 человека (+2);
Очаковский район — 22;
Первомайский район — 50 человек;
Снигиревский район — 26 человек (+2).
За сутки от коронавируса выздоровели 20 человек, всего — 1339. Умерло всего от последствий COVID-19 — 112, за сутки — 1.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.