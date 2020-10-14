Посольстве США в Киеве поздравило Украину с Днем защитника и заверило в «нерушимом партнерстве».

В видео, опубликованном в Twitter посольства, атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт обратилась к украинцам в среду, 14 октября.

— Мы уважаем украинских мужчин и женщин, которые продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы приветствуем защитников Украины. Спасибо им за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день, - отметила она.

Бриттани Стюарт подчеркнула, что в День защитника Украины и ежедневно в посольстве США чтят память «отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну». Обращаясь к украинским военным, она добавила, что США «есть и будут вашим непоколебимым партнером».

По ее словам, когда заместитель государственного секретаря США Стивен Биган и госсекретарь США Майк Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам, «потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины» во время российской агрессии.

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника. В этот день страна чтит мужество, боевые подвиги и героизм всех защитников независимости и территориальной целостности страны, включая участников войны с силами РФ на Донбассе.

День защитника отмечается в праздник Покрова Богородицы — традиционный день украинского казачества, а также символическую дату основания Украинской повстанческой армии (УПА) — в этом году исполняется 78 лет со дня ее создания.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что надеется на постоянное соблюдение «тишины» на Донбассе и почтил память погибших военных.