Ущерб от гибели краснокнижной рыбы из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в Первомайске оценивают в 17,7 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

Сообщается, что сотрудники Управления Государственного агентства рыбного хозяйства инициировали выезд специалистов на место инцидента для того, чтобы оценить масштабы гибели рыбы.

Специалисты обследовали береговую линию и осушенные участки реки. Также зафиксирована гибель следующих водных рыб: тарань (плотва) — 335 864 штуки, щука — 143 789 штук, окунь — 215 413 штук, красноперка — 142 541 штука, сом — 57 854 штуки, белизна — 36210 штук, головань — 130 015 штук, серебряный карась — 63 217 штук, раки — 61 328 штук.

Напомним, что в реке Южный Буг в пределах города Первомайска Николаевской области критически упал уровень воды. Это случилось после того, как ООО «Эмза», которой принадлежит Первомайская ГЭС, начала ремонт водовыпускных сооружений.

Позже стало известно, что Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.