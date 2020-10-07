Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

Напомним, что в Первомайске из-за ремонтных работ на ГЭС обмелела река. Вследствие этого жители остались без питьевой воды, а краснокнижная рыба погибла.

«Из-за халатности и безответственности предпринимателей часть горожан на неделю осталась без воды как питьевой, как и той, что используется для хозяйственных нужд, а Госрыбагентство зафиксировало массовый мор рыбы, в частности, редких краснокнижных видов. Предполагаемая причина экологического бедствия — ремонт Первомайской ГЭС, владельцем которой является ООО «Эмза». По предварительной информации, на ГЭС осуществили спуск воды, не учитывая, что на плотине имеются повреждения, через которые вытекает вода, и река Южный Буг не успевает пополнять водохранилище в Первомайске. Это привело к резкому (на несколько метров) снижению уровня воды. Кроме того, по информации народного депутата Максима Дырдина, ООО «Эмза» не получало письменного согласования на проведение ремонта от Первомайского городского совета! А это является существенным нарушением!» — написал Андрей Малеваный.

Он добавил, что Госэкоинспекция направила запрос в Госрыбагентство, чтобы получить точную информацию о гибели водных ресурсов, на основе которой смогут рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде.