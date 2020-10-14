В Верховной Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента — до 30 человек.

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

— Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас – дополнительные заболевшие, - сказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией.

— Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин, - подчеркнул спикер.

Напомним, что в Украине 14 октября утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 276 177. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 5500.