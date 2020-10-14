США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург заключили международное соглашение об освоении Луны.

Об этом сообщают в NASA.

Страны заключили между собой «Соглашения Артемиды», международное соглашение об освоении Луны, регламентирующее в том числе добычу на ней полезных ископаемых.

Страны подписали договор онлайн в рамках Международного конгресса астронавтов. Россия и Китай договор не подписывали.

Соглашение названо в честь американской лунной программы Artemis. Его проект предложили США.

В США подчеркивают, что соглашения основаны на положениях Договора о космосе, который был подписан в 1967 году по инициативе США, Великобритании и СССР. Документ запрещал устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. В NASA отмечают, что его формулировки расплывчаты и ограничивают его реальное применение. С этой целью, как сообщают в агентстве, и был заключен новый договор.

Новое соглашение, в частности, регламентирует добычу ископаемых на Луне — по замыслу NASA, страны, хоть и не имеют права заявлять суверенитет над отдельными участками Луны, могут добывать ее ресурсы. Документ позволяет создавать базы по добыче полезных ископаемых и «зоны безопасности» вокруг них для предотвращения конфликтов с другими странами.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия в будущем присоединится к соглашению или, по крайней мере, будет следовать принципам, которые в нем изложены. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее критиковал договор.

Напомним, что космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.