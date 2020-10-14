В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. По его словам, также готовится регистрация третей вакцины.

Об этом пишет российский Интерфакс.

– Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра им. Чумакова РАН, - сказал он.

Отметим, вакцина «Вектор» не прошла все необходимые испытания. После регистрации ее планируют испытать на 40 тысячах добровольцев, среди которых 150 человек в возрасте старше 60 лет.

По данным российских властей, эта вакцина якобы обладает «достаточно высоким уровнем безопасности».

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.



