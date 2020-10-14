Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. Москва рассчитывает, что украинская сторона пойдет на ответные шаги.

Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

– Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими… Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны… Я согласен, - отметил Путин.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной. В частности, он готов сделать все, что «от него зависит».