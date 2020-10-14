Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику из-за крайне тяжелой ситуации в Еланецком районе в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19.

Текст соответствующего обращения, который был также направлен главе Еланецкой РГА и главе Еланецкого райсовета, Татьяна Деиченко опубликовала в своем блоге на НикВести.

Татьяна Демченко заявила, что в вопросе противодействия короанвирусу районная власть заняла позицию «простых наблюдателей» и практически не влияет на организацию эффективного обследования и лечения людей.

— Люди не имеют возможности элементарно пройти обследования. Имеем массу преград - не проведена закупка средств для амбулаторного обследования, экспресс-тестов для выявления коронавируса, не организован подвоз больных (любой болезни) машинами в районные больницы Вознесеснка и Нового Буга в связи с тем, что Еланецкая ЦРБ фактически не работает, ведь почти все врачи болеют коронавирусом. Семейных врачей нет. Медицинские работники нашей Еланецкой ЦРБ до сих пор не застрахованы и не получили ни одной копейки из районного бюджета из-за вынужденного заражения коронавирусом на рабочем месте. Даже семья врача, которая умерла, помощи от власти не получила, - пишет Татьяна Демченко.

Кроме того, из-за заражения коронавирусом врача-эндокринолога в районе возникла проблема с получением лекарств для людей, больных сахарным диабетом. В аптеке бесплатные лекарства для этих больных есть, но получить их люди не могут. Некому подписать рецепт на инсулин, без которого те не могут жить.

В связи с этим, Татьяна Демченко просит губернатора и районную власть срочно обеспечить закупку средств для амбулаторного обследования и экспресс-тесты для обнаружения коронавирусного заболевания, организовать ежедневный подвод больных людей в больницы Нового Буга и Вознесенска, выделить из районного бюджета материальную помощь всем медработника Еланецкой ЦРБ - и тем, кто уже заболел коронавирусом, и тем, кто сейчас работает с больными людьми, также выделить деньги семье покойного врача Шапошник Н.В. Кроме того депутат требует застраховать медиков и техработников от коронавирусного заболевания и организовать обеспечение инсулином людей, больных сахарным диабетом.

— Уважаемые руководители района - кроме выборов, срочно займитесь коронавирусом, инсулином и другими проблемами, связанными с здоровьем людей, - обратилась Татьяна Демченко к руководству Еланецкого района Николаевской области.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что власти Еланецкого района не подготовили школы к работе в условиях карантина.