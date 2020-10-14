Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусу

Голові Єланецької районної адміністрації

Гайчевій Н.І

Голові Єланецької районної ради

Богданцеву В.В.

Копія: Голові Миколаївської облдержадміністрації

Стадніку О.В.

Депутатське звернення

Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі

через поширення коронавірусу

Шановні керівники району!

Ставлю Вас до відома, що ситуація із поширенням коронавірусу в Єланецькому районі щоденно ускладнюється– все більше виявляється хворих людей. На жаль, районна влада зайняла позицію простих спостерігачів і практично не впливає на організацію ефективного обстеження і лікування людей. На всі мої попередні звернення до влади – реакція відсутня.

Люди не мають змоги елементарно здійснити обстеження. Маємо масу перешкод – нездійснена закупівля засобів для амбулаторного обстеження,експрес-тестів для виявлення коронавірусу, не організований підвіз хворих(будь-якої хвороби) машинами до районних лікарень Вознесенська та НовогоБуга в зв’язку з тим, що Єланецька ЦРЛ практично не працює, адже майже всі лікарі хворіють на коронавірус. Cімейні лікарі відсутні. Медичні працівники нашої Єланецької ЦРБ до сих пір не застраховані та не отримали жодної копійки з районного бюджету за вимушене зараження коронавірусом на своїх робочих місцях… Навіть сім’я лікаря, яка померла, допомоги від влади не отримала.

В результаті зараження на коронавірус лікаря ендокринолога в районі виникла ще одна болюча проблема – отримання ліків для людей хворих на цукровий діабет. В аптеці безкоштовні ліки для цих хворих є, а отримати їх люди не можуть. Немає кому виписати рецепт, а жити без інсуліну люди не можуть…

Прошу Вас

терміново забезпечити закупівлю засобів для амбулаторного обстеження та експрес-тестів для виявлення захворювання на коронавірус;

організувати щоденний підвіз хворих людей в лікарні Нового Буга і Вознесенська;

виділити із районного бюджету матеріальну допомогу всім медичним працівникам Єланецької ЦРЛ – і тим, що вже захворіли на коронавірус, і тим хто і нині працює із хворими людьми. Окремо виділити кошти сім'ї покійного лікаря Шапошнік Н.В.;

здійснити страхування наших медиків та техпрацівників відзахворювання на коронавірус;

терміново організуйте забезпечення інсуліном людей, хворих на цукровий діабет.

Шановні керівники району – окрім виборів, терміново займіться коронавірусом, інсуліном та іншими проблемами пов’язаних із здоров’ям людей.

Про вжиті заходи прошу повідомити мене у встановлений Законом термін.

Депутат обласної ради Т.В. Демченко



