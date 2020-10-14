Голові Єланецької районної адміністрації
Гайчевій Н.І
Голові Єланецької районної ради
Богданцеву В.В.
Копія: Голові Миколаївської облдержадміністрації
Стадніку О.В.
Депутатське звернення
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі
через поширення коронавірусу
Шановні керівники району!
Ставлю Вас до відома, що ситуація із поширенням коронавірусу в Єланецькому районі щоденно ускладнюється– все більше виявляється хворих людей. На жаль, районна влада зайняла позицію простих спостерігачів і практично не впливає на організацію ефективного обстеження і лікування людей. На всі мої попередні звернення до влади – реакція відсутня.
Люди не мають змоги елементарно здійснити обстеження. Маємо масу перешкод – нездійснена закупівля засобів для амбулаторного обстеження,експрес-тестів для виявлення коронавірусу, не організований підвіз хворих(будь-якої хвороби) машинами до районних лікарень Вознесенська та НовогоБуга в зв’язку з тим, що Єланецька ЦРЛ практично не працює, адже майже всі лікарі хворіють на коронавірус. Cімейні лікарі відсутні. Медичні працівники нашої Єланецької ЦРБ до сих пір не застраховані та не отримали жодної копійки з районного бюджету за вимушене зараження коронавірусом на своїх робочих місцях… Навіть сім’я лікаря, яка померла, допомоги від влади не отримала.
В результаті зараження на коронавірус лікаря ендокринолога в районі виникла ще одна болюча проблема – отримання ліків для людей хворих на цукровий діабет. В аптеці безкоштовні ліки для цих хворих є, а отримати їх люди не можуть. Немає кому виписати рецепт, а жити без інсуліну люди не можуть…
Прошу Вас
Шановні керівники району – окрім виборів, терміново займіться коронавірусом, інсуліном та іншими проблемами пов’язаних із здоров’ям людей.
Про вжиті заходи прошу повідомити мене у встановлений Законом термін.
Депутат обласної ради Т.В. Демченко
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Татьяна ДемченкоБлоггер
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|
Татьяна ДемченкоБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета, глава фракции "Нова держава"
Голові Єланецької районної адміністрації
Гайчевій Н.І
Голові Єланецької районної ради
Богданцеву В.В.
Копія: Голові Миколаївської облдержадміністрації
Стадніку О.В.
Депутатське звернення
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі
через поширення коронавірусу
Шановні керівники району!
Ставлю Вас до відома, що ситуація із поширенням коронавірусу в Єланецькому районі щоденно ускладнюється– все більше виявляється хворих людей. На жаль, районна влада зайняла позицію простих спостерігачів і практично не впливає на організацію ефективного обстеження і лікування людей. На всі мої попередні звернення до влади – реакція відсутня.
Люди не мають змоги елементарно здійснити обстеження. Маємо масу перешкод – нездійснена закупівля засобів для амбулаторного обстеження,експрес-тестів для виявлення коронавірусу, не організований підвіз хворих(будь-якої хвороби) машинами до районних лікарень Вознесенська та НовогоБуга в зв’язку з тим, що Єланецька ЦРЛ практично не працює, адже майже всі лікарі хворіють на коронавірус. Cімейні лікарі відсутні. Медичні працівники нашої Єланецької ЦРБ до сих пір не застраховані та не отримали жодної копійки з районного бюджету за вимушене зараження коронавірусом на своїх робочих місцях… Навіть сім’я лікаря, яка померла, допомоги від влади не отримала.
В результаті зараження на коронавірус лікаря ендокринолога в районі виникла ще одна болюча проблема – отримання ліків для людей хворих на цукровий діабет. В аптеці безкоштовні ліки для цих хворих є, а отримати їх люди не можуть. Немає кому виписати рецепт, а жити без інсуліну люди не можуть…
Прошу Вас
Шановні керівники району – окрім виборів, терміново займіться коронавірусом, інсуліном та іншими проблемами пов’язаних із здоров’ям людей.
Про вжиті заходи прошу повідомити мене у встановлений Законом термін.
Депутат обласної ради Т.В. Демченко
|
Задачи облсовета на февраль
3067
|
ОГА перевела ответственность на депутатов
2399
|
Кто сказал, что к проблемам Николаевской области нужно добавить ремонт ж/д вокзала?
2252
|
Еланецкий район – на грани социального взрыва!
3640
|
Про дорожний колапс на Миколаївщині
2692
|
Одна говорильня: ні доріг, ні грошей
1977
|
Вечная память
2608
|
Подвиг не має бути забутий!
2946
|
Бюджетні кошти - «подарунок» до виборів?
2529
|
Так чиїх же батьків ми діти?
3869
|
Частина депутатів обласної ради проти адміністративно-територіальної реформи та знищення районів в Миколаївській області
4535
|
Сільська медицина: ремонтувати, а не зачиняти
3098
|
Чому депутати обласної ради вимагають звіт голови обласної ради
1507
|
Про завдання обласної ради
1232
|
Чи відповість голова обласної ради Москаленко за невиконання рішення сесії
1288
|
З ярмарку - ані грошей, ані солі…
1602
|
Чому Москаленко опустила до нуля роботу Миколаївської обласної ради?
2392
|
Один район – одна громада?
4510
|
Ситуація вимагає змін: обласна рада має працювати на громаду
1128
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній залі
3646
|
Всі наявні резерви – медицині
1954
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?
2914
|
Изменения в бюджет - для будущего и памяти
863
|
Коли будуть працювати дитячі садки в Єланецькому районі?
1746
|
Чи є майбутнє у дитячих санаторіїв «Дубки» та «Південний»?
1538
|
Що буде з обласними лікарнями?
1519
|
Де конкретні дії обласної влади в боротьбі з короновірусом?
566
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?
1062