С возобновлением онлайн-обучения, которое рекомендует Кабмин из-за роста заболеваемости коронавирусом, школьники районных центров Николаевщины могут остаться вообще без уроков. Среди ключевых причин — отсутствие технического обеспечения школ и учащихся компьютерами, соответствующими гаджетами и отсутствие стабильного интернета в сельской местности.

Об этом сообщает пресс-служба партии «За майбутнє».

Неотремонтированные туалеты, подоконники в классах, где зимой просто лежит снег, — в таких условиях вынуждены учиться сотни детей, рассказала начальник отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Радсадовской ОТГ Наталья Мокрицкая.

Так, в новобогдановской общеобразовательной школе I-III ступеней Радсадовской ОТГ не было капитального ремонта за весь период существования школы — 42 года. Весь мелкий ремонт лег на плечи родителей, за счет которых ремонтируются классы, туалеты, устанавливаются окна.

Такая же ситуация и в других школах. А учитывая дополнительные каникулы, которые правительство объявило в связи с эпидемией, образовательная отрасль остается без бюджетных ресурсов.

Но главная проблема — отсутствие какой-либо возможности проводить онлайн-обучение. Ведь в районах нет возможности наладить стабильный интернет — его только недавно начали проводить.

Во время прошлого периода онлайн-обучения учителя вынуждены были объезжать дома с детьми, давать им задания, а затем забирать тетради. В большинстве школ домашнее задание учителя дают по телефону.

Как следствие, на заседании педагогического совета вынесли вердикт: школы не подготовлены к тому, чтобы давать онлайн-уроки. Остается показывать платформы, где уже записаны какие-то материалы и обучать детей с гаджетов. Это большая нагрузка и для родителей — приходится уделять очень много времени самообразованию.

— Министерство образования только разработало соответствующие постановления, но для того, чтобы они были реализованы, не сделано ничего. Министерство экономики тоже не подключается — средств для педагогов на эти проблемы не выделено. Сегодня реальная проблема — угроза срыва обучения в формате онлайн, отсутствие компьютеров, интернета, гаджетов для обучения и коммуникации с учителями. В селе говорят: директор и учителя должны нести добро и знания, а государство поставило в условия, когда директор стал просителем: дайте, пожалуйста, копеечку на то, и на другое. Мы готовы защищать каждого директора, которого будут привлекать к ответственности за срыв образовательного процесса, при условии, что средства для этого не выделены. Государство должно изменить свое отношение к преподавателям, — констатировала лидер Женского движения политической партии «За майбутнє» Ирина Суслова во время посещения школ Николаевщины в рамках Всеукраинского тура партии «За майбутнє», который еще продолжается.

Николаевские педагоги говорят: до появления ОТГ — два года назад — на образование местным бюджетам не выделялось никаких средств вообще. Потом стало легче, но тех средств, которые выделяются, катастрофически не хватает. Сейчас община ждет выборов, чтобы решить вопрос финансирования с участием новых политических сил и новых представителей местных властей.

Ранее лидер Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова заявила, что квалифицированные кадры — наибольшая потребность медицинских учреждений.