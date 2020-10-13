Нехватка кадров — наиболее болезненный вопрос в Казанковской центральной районной больнице на Николаевщине. Так, сейчас по штатному расписанию в учреждении работает 80 медиков, а должно быть 100. Остро необходим врач-анестезиолог, окулист, дерматолог, хирург и терапевт.

Об этом шла речь во время визита в медицинское учреждение представительниц Женского движения политической партии «За майбутнє», передает пресс-служба политсилы.

Главный врач Михаил Безкоровайный отметил, что проблем действительно много. Среди них — неопределенность из-за несовершенства в законодательстве, в частности с внедрением медреформы.

— Мы много сделали благодаря спонсорам, неравнодушным людям, волонтерам. Но основной проблемой является кадровый вопрос. Можем сделать целое отделение интенсивной терапии, но там некому будет работать! 8 лет больница работает без анестезиолога. Никто не хочет сюда ехать. Если же решить кадровую проблему, больница может не только существовать, но и развиваться, — подчеркнул он.

Соответственно, из-за отсутствия контрактов с узкими специалистами больница не может подписать пакеты соглашений с НСЗУ.

Добавила проблем и ситуация с эпидемией коронавируса. Хотя из областного и городского бюджетов были выделены средства борьбу с последствиями пандемии, но оборудования для тестирования медучреждение не имеет. Отдельная проблема — это утепление помещений, что требует выделения 8 000 000 гривен, а это непосильно для районного бюджета. Но государство, хотя и должно было выделить часть средств для этого, свои обязательства не выполнило.

По словам лидера Женского движения партии «За майбутнє» Ирины Сусловой, кадровая проблема в медицине актуальна для всей страны.

— Наши граждане вынуждены ехать работать за границу из-за низких заработных плат. Медики получают мизерные средства, много молодых врачей вообще получают «минималку». Никто не захочет ехать на работу в маленький городок за 5 тысяч гривен зарплаты. Поэтому государство должно стимулировать молодых специалистов, поощрять их работать в собственной стране, — уверена Ирина Суслова.

Она также отметила: депутатская группа «За майбутнє» в Верховной Раде будет требовать от министра здравоохранения предоставления больницам возможности подписывать договора с профильными вузами, чтобы медучреждения получали специалистов.

Напомним, представители партии «За майбутнє» на Николаевщине заявили, что город Новый Буг остро нуждается в очистных сооружениях, однако из-за бездействия должностных лиц проблема не решается.