Представители партии «За майбутнє» на Николаевщине заявили, что город Новый Буг остро нуждается в очистных сооружениях, однако из-за бездействия должностных лиц проблема не решается.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Еще в 1990-х годах были полностью вырезаны трубы на очистных сооружениях, с тех пор система не работает, а сточные воды попадают прямо в водоемы, вызывая ситуацию на грани экологической катастрофы, говорится в сообщении.

Пути решения проблемы обсуждались во время визита представительниц Женского движения политической партии «За майбутнє» в Новый Буг в рамках всеукраинского тура.

Кандидат в мэры Нового Буга от партии «За майбутнє» Виталий Крикун отметил: экологическая ситуация в городе очень плохая. Ее причиной послужило бездействие власти.

— Если бы было желание и средства, проблему уже давно бы решили. Очистные сооружения разрушены, все вырезано, коллекторы не работают. Соответственно там очень неприятный запах, — рассказал он.

Сейчас много жилых домов, колледж, больница отключены от централизованной канализации. Попадая в пруд, сточные воды вызывают гибель рыбы. Бывшая зона отдыха стала местом экологического бедствия.

Как отметила лидер Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова, ориентировочная стоимость решения проблемы Нового Буга — 10 млн грн. Но небольшой городок, имеющий бюджет 100 млн грн в год, не может себе позволить такие расходы.

— Можно ли что-то сделать? Да! У нас есть Государственный фонд регионального развития, есть народные депутаты. Вопрос: почему это не делается? Этот вопрос, в первую очередь, к местной власти и к правительству, которое, вероятно, не дорабатывает. Или не понимает последствий, к которым приведет халатность в таком вопросе, — сказала Ирина Суслова.

Проблему нужно решать немедленно, а это возможно сделать, установив систему «Биотал» в отдаленных районах, где нет централизованной канализации. Совместными усилиями можно добиться выделения финансирования, но для этого Новому Буга нужна действенная местная власть, которая возьмет инициативу в свои руки.

Ранее лидер партии «За майбутнє» на Николаевщине, городской голова Николаева в 2013-2015 гг. Юрий Гранатуров заявил, что в течение последней недели «За майбутнє» серьезно усиливает свои позиции в пятерке партий-лидеров местных выборов.