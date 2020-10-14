Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за подписанного президентом Владимиром Зеленским указа, который упрощает переезд белорусских айтишников в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Украинскому послу вручили ноту, в которой Минск «выражает обеспокоенность» этим указом Владимира Зеленского, потому что он «нарушает общепризнанные правовые нормы и распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства».

«Указанный правовой акт нельзя трактовать по другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси», — говорится в сообщении.

Беларусь обещает не переходить «красных линий» в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право ввести ответные меры для защиты национальных интересов.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорит, что Украина солидарна с Европейским союзом относительно событий в Беларуси и подчеркивает необходимость диалога власти с народом.