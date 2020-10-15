Власти Грузии не планируют масштабных ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом, необходимо «научиться сосуществовать» с ним.

Об этом сообщает портал Грузия Онлайн со ссылкой на заявление главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе.

— В Грузии не будет масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут точечные удары, — заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания координационного совета.

По его словам, Грузия, как и другие страны мира, больше не может вводить серьезные ограничения.

— У нас была надежда, что как респираторная инфекция, коронавирус уменьшится летом и может исчезнуть. Поэтому в начале болезни единственным рычагом в борьбе с ним были суровые и строгие ограничительные меры, затем человечество осознало, что это не простая инфекция. Несмотря на то, что инфекция утихла, она не исчезла. Поэтому слоган, который мы сейчас используем, — научиться сосуществовать с коронавирусом, потому что страны больше не могут быть закрытыми. Большинство случаев — в Америке, но она не закрыта. Есть рост случаев, но основные экономические направления функционируют, то есть мы учимся сосуществовать. Политика такая, больших, глобальных ограничительных мер не будет, но будут разные точечные ограничения, — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Кроме этого Амиран Гамкрелидзе отметил, что «единственный способ борьбы с распространением коронавируса до появления вакцины — это маска».

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина пока не может пойти путем некоторых европейских стран, в частности, как Израиль, который снова ввел полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.