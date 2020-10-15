В среду, 14 октября, российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Новомихайловка.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

— На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, - сообщили в штабе.

Новые сутки началась с обстрелов у Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского. Враг использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что на Донбассе с 21 сентября по 4 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно нарушение тишины — в Луганской.