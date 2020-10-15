Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

— Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, - сказал Давид Арахамия.

По его словам, увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Отметим, что согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году численность ВСУ составляла — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 — военнослужащие, 52 — гражданские работники. При этом 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Напомним, что за прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай коронавируса в ВСУ. По состоянию на 14 октября COVID-19 в целом болеет 914 военнослужащих.