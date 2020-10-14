За прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай коронавируса в ВСУ. По состоянию на 14 октября COVID-19 в целом болеет 914 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

На изоляции и самоизоляции находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 65 человек.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 28 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии среди военных выздоровело 3001 человек, летальных случаев — 11.

Отмечается, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в ежедневный круг общения.

— Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены, - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на утро 14 октября в Николаевской области 133 новых случая коронавируса COVID-19.