В Вооруженных Силах Украины планируют создать систему, при которой «каждый возле своего дома будет минимально готов защитить его», тогда могут отменить призыв в армию. Но создание такой системы займет «не один год».

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал в эфире «Утро с Украиной», пишет hromadske.

По его словам, у власти есть планы в будущем отказаться от призыва, но для этого граждан нужно научить защищаться и оказывать первую медицинскую потребность

— Это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва. Если мы создадим такую систему работы, чтобы каждый у своего дома был минимально готов защитить его, - говорит Руслан Хомчак.

Он добавил, что создание такой системы займет не один год. Однако уже сейчас отметил, что такие изменения требуют финансирования, подготовки кадров от гражданских лиц до глав общин и высшего руководства государства.

— Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, потому как в ней больше не будет необходимости, - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.