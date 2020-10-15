Александр Гайду

Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать школам установить каникулы с 15 по 30 октября, а учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования – на месяц перейти на дистанционную форму обучения. Это обусловлено высоким показателем заболевания на короновирусную инфекцию в Украине. В частности, в Николаевской области за последние несколько суток фиксируют рост заболевания среди детей и работников учебных заведений.

— Карантин в школах – вынужденная мера. С каждым днем мы видим, что растет количество заболевших украинцев. Ситуация очень серьезная. Да, внеплановые каникулы это не очень хорошо. Но, сейчас для учреждений образования это необходимо, - рассказал народный депутат Украины Александр Гайду, сообщает пресс-служба политика.

Также есть вероятность, что через неделю Николаев может войти в красную карантинную зону из-за большого количества заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с этим могут быть введены запреты или ограничения на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов и ТРЦ.

Народный депутат Украины Александр Гайду считает, что с недугом нужно бороться, а не отсиживаться дома.

— Ситуация серьезная, но мир не останавливается. Нужно продолжать работу. Конечно, важно помнить про индивидуальные средства зашиты (маски, перчатки, антисептики), а также гигиену и социальную дистанцию. Мы также понимаем, что не сможем снова просто отсиживаться дома на карантине. Нужно идти вперед и преодолевать трудности. Серьёзно относиться к карантину и содействовать в помощи. Конечно, сейчас нужна поддержка нашим медикам, которые, рискуя своим здоровьем, каждый день борются с пандемией, - сказал Александр Гайду.

Ранее народный депутат Александр Гайду передавал помощь 8 медучреждениям Ингульского и Корабельного района города.

— Мы закупили средства индивидуальной защиты на суму более 300 тысяч гривен. Областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф мы передали маски, перчатки, спецкостюмы, респираторы. Такой же набор закупили для центров первичной медико-санитарной помощи №1, №7. Для опорной больницы, которая принимает сотни больных на COVID-19 (областной инфекционной) – маски, перчатки, средства дезинфекции, противоэпидемические костюмы, респираторы. Все необходимое для защиты медиков передали и городской больнице №5. В связи с увеличением количества заболевших детей в помощи нуждаются и детские медучреждения. В областную детскую больницу и роддом № 2 мы закупили все необходимые вещи первой необходимости для медиков. Также 400 кислородных маски передали для николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, - рассказал Александр Гайду.

В Украине COVID-19 лабораторно подтверждён у более 276 тысяч людей. Количество пациентов, которые умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией более чем 5 тысяч. Как показывает статистика, у большинства пациентов с COVID-19 развиваются осложнения в виде воспаления легких. Именно обострение сопутствующих заболеваний (на фоне Ковид-19) и приводят к летальным исходам.

— Мы понимаем, что крайне важна своевременная диагностика, ведь это может стоить жизни пациентов. Для жителей Николаева необходимо было приобрести современную рентгенографическую систему. Мы провели работу в рамках государственной субвенции для покупки аппарата стоимостью более 4 миллионов гривен для городской больницы №5. Теперь больница имеет такое оборудование. Ведь благодаря этому можно вовремя диагностировать осложнения, вызваны коронавирусной инфекцией и не допустит тяжелых форм пневмонии, - рассказал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.