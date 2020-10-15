Из резервного фонда Николаева выделят 2 миллиона гривен на обеспечение избирателей защитными масками и дезсредствами в день голосования на избирательных участках

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания исполнительного комитета городского совета в четверг, 15 октября, пишут НикВести.

— На сегодняшний день мы нуждаемся и мы будем просить провести дополнительный телефонный исполком по поводу выделения денег на проведение выборов. Мы берем дополнительно еще 2 миллиона гривен из резервного фонда, чтобы обеспечить избирательные участки необходимыми средствами защиты, - сказал Александр Сенкевич.

Также он отметил, что выделение денег на закупку средств индивидуальной защиты на участки из городского резервного фонда предусмотрено решением Кабмина.

— Еще раз. Прошу вас быть на связи. Впереди у нас выборы и решение откуда снимать деньги мы не приняли, но постановлением Кабмина разрешено снять из резервного фонда, который у нас сформирован, на закупку средств защиты. Мы сейчас проведем процедуру закупки и все участки обеспечим средствами защиты, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.