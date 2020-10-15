Увеличение количества инфицированных коронавирусом в Украине, которое наблюдается в последние время, имеет четыре основных фактора.

Об этом в интервью НВ рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Первое - это собственно возбудитель, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе - это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье - это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. И четвертое - это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования, - пояснил он.

Ляшко добавил, что после празднования Дня города в Днепре суточное количество новых заболевших выросло примерно в три раза. Если сначала регистрировали 89-100 новых инфицированных, то через 10 дней после массового празднования - 300-350.

Главный санврач также добавил, что с началом учебного года количество заболевших школьников и студентов не изменилось и составляет 8%.

— Когда начали болеть дети, то мы увидели, что они чаще болеют и приносят вирус в школу или из семьи, или от учителя. Четко прослеживается тенденция участия в массовых мероприятиях, праздниках, концертах, свадьбах. Особенно в последних, где более 100-150-200 человек, - если там был один больной, то потом наблюдалась вспышка, - добавил Виктор Ляшко.

8 октября глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что министерство начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных. Сейчас Минздрав готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

На этой неделе Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также были изменены карантинные ограничения. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В зеленой зоне участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в желтой - не более 30, в оранжевой - до 20.

На спортивных мероприятиях не допускается присутствие зрителей. Запрет не распространяется на международные мероприятия, но Минздрав будет принимать отдельное решение по ним.

Школам рекомендовано уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Студентам по возможности рекомендуется выехать из общежитий.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки 173 новых случая COVID-19, еще 87 в области